Alle Leidse voetbalclubs treffen een betalingsregeling

Zes van de elf Leidse voetbalverenigingen hebben momenteel schulden bij de gemeente.

In het kader van Voetbal Vitaal moesten zij per 1 juli 2017 een betalingsregeling hebben getroffen. Anders mochten zij met ingang van seizoen 2018-2019 geen velden meer huren. Aanvankelijk leek het erop dat Roodenburg niet op tijd was met het maken van de juiste afspraken, maar uiteindelijk is het alle clubs gelukt om een regeling te treffen.

De omschrijving van een vitale vereniging is een club zonder schulden, met minstens 450 spelende leden en in iedere jeugdcategorie een elftal. Alleen DoCoS wordt dit moment als vitale vereniging gezien. Als UVS zich aan de betalingsregeling houdt, wordt dit de tweede vitale Leidse vereniging.

Fusie

VV Leiden en FC Rijnland bereiden een fusie voor. Hiermee hopen de twee verenigingen uiteindelijk samen een vitale fusievereniging te worden. Er waren nog wat zorgen of de gemeente de nieuwe vereniging op het Sportpark de Morsch zou laten spelen. Met het contourenplan werd duidelijk dat de club daar mag blijven.

FC Boshuizen is een kleine vereniging. Met maar vijf senioren teams is het lastig om aan de criteria van 450 spelende leden en een jeugdteam in elke categorie te voldoen. Daarom probeert Boshuizen aansluiting te zoeken bij andere verenigingen.

De Vliet

Vorige week maakte wethouder Dirkse ook het contourenplan voor de buitensportaccommodaties bekend. Daarin staat het voorstel welke sporten op termijn waar gaan spelen. De grootste veranderingen zijn voor Sportpark De Vliet. Hockeyclub Roomburg krijgt de gelegenheid uit te breiden door naar De Vliet te verhuizen. Daar zal in de nieuwe situatie geen ruimte meer zijn voor voetbal.

Dat betekent dat Leidsche Boys op zoek zou moeten naar een andere locatie. Maar die club heeft nu aangegeven niet actief op zoek te gaan naar een club om mee te fuseren of samen te werken. Zolang het kan zullen ze voetballen op de Vliet, daarna kijkt het bestuur bij welke verenigingen haar leden mogelijk kunnen gaan spelen.

Voorbarig

Volgens bestuurslid Coen Hundersmarck van Leidsche Boys is de conclusie dat zijn vereniging niet wil samenwerken met andere clubs wat voorbarig. "We zijn in gesprek gegaan met verschillende verenigingen en voor ons is nu duidelijk wat de opties zijn."

"Deze opties gaan we in september tijdens de ledenvergadering aan onze leden voorgelegd. Zij bepalen vervolgens welke koers we gaan varen. Maar zolang het kan blijven wij voetballen op Sportpark De Vliet. Er is ons zelfs aangeraden om nu niet overhaast ergens anders heen te gaan.”