College wil toch meer horeca op Nieuwe Rijn en Botermarkt

Door de enorme toename van het aantal horecabedrijven in wat de gemeente het 'kernverblijfsgebied' van Leiden noemt, werd er enkele jaren geleden een maximum gesteld.

In een derde van de panden mocht horeca komen, en in twee derde gewone winkels. Daar komt het college nu op terug. Het maximum is bereikt en nu dreigt er leegstand voor vrijkomende panden. En Strijk ziet liever horeca dan langdurige leegstand.

"We hebben actief formules benaderd die we nog niet in Leiden hebben, om ze te verleiden een vestiging te openen aan de Nieuwe Rijn of de Botermarkt. Dat is niet gelukt. Nu er langdurige leegstand is en ook toeneemt, kiest het college alsnog voor het beperkt toestaan van meer horeca."

Er mogen, als de raad ermee instemt, vijf horecabedrijven bijkomen.

Duidelijkheid

Namens de afdeling Leiden van de Koninklijke Horeca Nederland reageert voorzitter Maarten Collee: "Wat ons bevreemt is dat horecavisie die amper een jaar geleden is vastgesteld en eindelijk duidelijkheid gaf, nu al weer los wordt gelaten. We zijn zeker niet tegen horeca, maar het is ook niet altijd de oplossing. Ook het feit dat er nu horeca in gewone winkels wordt toegestaan in gebieden waar eigenlijk geen extra horeca meer is toegestaan vinden wij onbegrijpelijk."

KHN heeft inmiddels een brief aan de Leidse raadsleden gestuurd waarin ze hun zorgen uiten.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Strijk over het besluit om toch meer horecabedrijven toe te staan langs het water aan de Nieuwe Rijn en de Botermarkt.