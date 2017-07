Bouw zestig woningen aan Dieperpoellaan van start

In plaats daarvan begroeven de toekomstige bewoners samen met Smit’s Bouwbedrijf en bouwwethouder Paul Laudy glazen flessen met daarin een boodschap voor de toekomst op de plek waar hun nieuwe huizen komen te staan.

Op de plek van het voormalige Driestarcollege worden 48 eengenzinswoningen, twaalf appartementen en een gezondheidscentrum gebouwd. Op enkele appartementen na zijn alle woningen al verkocht.

"De druk op Leiden is groot. Iedereen wil in onze mooie stad wonen. We weten ook dat we daarom nog bijna tienduizend woningen moeten bouwen. Dus het is niet gek dat woningen op zo’n mooie plek meteen worden verkocht", aldus wethouder Paul Laudy. Naar verwachting worden de appartementen en eengezinswoningen halverwege 2018 opgeleverd.

Modern

Dieperhout, zoals het nieuwbouwplan heet, bestaat uit verschillende bouwblokken die in lengte en hoogte aansluiten bij de omgeving. De vormgeving is modern, maar verwijst tegelijkertijd naar de vooroorlogse bouwstijl van het Houtkwartier, met erkers, uitstekende dakranden, entrees met een luifel en karakteristieke schoorstenen.

Het appartementengebouw bestaat uit zes lagen met een gezondheidscentrum op de eerste twee lagen. Er is vanuit verschillende zorgpartijen interesse in het gezondheidscentrum. Zoals het er nu naar uitziet vestigen zich meerdere huisartsenpraktijken, een podologiecentrum, een apotheek, een praktijk voor fysiotherapie en overige medische functies zoals een priklab in het gezondheidscentrum. Dit betekent een zeer divers aanbod van zorg in het appartementengebouw van Dieperhout.

Het heeft wel een tijd geduurd voordat het project doorgang kon vinden. Naast dat er een oplossing gevonden moest worden voor enkele vleermuizen die in het gebouw verbleven, was er ook lange tijd weerstand vanuit de buurt.

Feestje

Laudy: "We koesteren onze prachtige stad en dat betekent dat er overal vragen en zorgen bij zijn. Dit plan heeft veel tijd in beslag genomen. Het was al in 2011 dat de gemeenteraad besloot dat we hier mochten gaan bouwen. Daarom is een dag als vandaag zo mooi en mogen we best een feestje vieren dat we echt gaan beginnen."

De toekomstige bewoners kregen bij de startbijeenkomst de gelegenheid om de buren alvast wat beter te leren kennen. Toekomstige bewoner Michiel van Zwieten: "Wij hebben met elkaar al een Facebookgroepje en er zijn al de nodige borrels geweest. Maar hier komen weer extra mensen op af en het is leuk om elkaar te leren kennen. Ik kijk er echt naar uit om hier te gaan wonen en hopelijk loopt het nu niet teveel vertraging meer op."