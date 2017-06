Leidse huurdersorganisaties schorten overleg met gemeente op

De reden is het raadsvoorstel waarin wordt uitgegaan van de sloop van de 58 woningen op het Doeleneiland zonder dat De Sleutels daarmee instemt of dat er ook maar een begin van draagvlak bij de zittende huurders is.

"Hierdoor is het raadsbesluit in strijd met eerdere afspraken en procedures rond sloop binnen de gemeente Leiden en eveneens is het in strijd met het huurrecht", stelt Elger Niels van de HBE namens de gezamenlijke orgnisaties.

De sloop van de woningen is volgens de universiteit en de gemeente noodzakelijk om de nieuwbouw te realiseren voor de Faculteit Geesteswetenschappen. Deze ‘Humanities Campus’ is volgens het college zo belangrijk voor Leiden dat dat belang zwaarder weegt dan dat van de zittende huurders.

Uitzetting

Volgens de huurders heeft de gemeente niet aangetoond dat er in het gebied sprake is van een strijdig belang tussen huurders en Universiteit. Niels: "Ook zeggen de wethouders te verwachten dat er voor de bewoners een beter resultaat uit te halen valt. Als huurdersorganisaties vragen we ons af waarom de gemeente dan voornemens is De Sleutels desnoods te onteigenen en huurders onder dreiging met uitzetting te benaderen."

Ook de landelijke koepel van huurdersorganisaties, de Nederlandse Woonbond, heeft haar steun uitgesproken voor het Leidse huurdersstandpunt. De Woonbond noemt het schandalig dat het Leidse college op deze manier met de belangen van huurders omspring en spreekt van gebroken beloften en onbehoorlijk bestuur.

"Terwijl er in Leiden juist goede afspraken gemaakt zijn met corporaties over sloopplannen om te zorgen dat de rechten van huurders goed zijn gewaarborgd", aldus de huurderskoepel in een verklaring op hun website. "Het college zelf lijkt zich hier niets van aan te trekken."

Raadsvoorstel

Het raadsvoorstel over de Humanities Campus wordt op 6 juli in stemming gebracht in de Leidse Gemeenteraad. Een meerderheid van de Leidse raad steunt het voorstel.