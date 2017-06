Gemeente honoreert slechts drie aanvragen in regeling sportstimulering

"De resterende 84.000 euro blijft beschikbaar voor het stimuleren van sport," zo schrijft wethouder Dirkse aan de raad. In totaal werd bij de zestien aanvragen om 200.000 euro gevraagd.

De Leidse gemeenteraad stelde vorig jaar 500.000 euro beschikbaar voor sportstimulering. Het was de bedoeling om dat geld in vier tranches van 125.000 euro uit te keren aan initiatieven die ervoor zorgen dat Leidenaren in beweging komen. Of de regeling wordt verlengd of dat de bedragen per ronde nu worden verhoogd is nog niet bekend.

De 41.000 euro die deze ronde is toegekend wordt verdeeld over drie projecten. Gymsport Leiden krijgt geld voor een praalwagen en Unicum voor de introductie van een nieuwe sport op het tennispark aan de Haarlemmerweg: padel. Dat is een mix tussen tennis en squash. Verder komt er geld voor een fitnessplek in het Morspark.

Van de zestien ingediende plannen zijn er vier niet beoordeeld door de speciale adviescommissie die de gemeente in het leven had geroepen. Het ging om plannen waarvan meteen al duidelijk was dat ze niet voldeden aan de criteria. Drie van die initiatieven konden wel vanuit andere gemeentelijke regelingen worden ondersteund en dat gebeurt ook. Het gaat om een stoeprandentoernooi, natuurwandelingen voor mensen met een rollator en een kids clinic.

Niet voorgoed verloren

De plannen achter de aanvragen die in deze eerste ronde nul op het rekest kregen zijn mogelijk niet voorgoed verloren. "Met de aanvragers van kansrijke initiatieven ga ik in gesprek om te kijken hoe we kunnen helpen om bij de volgende ronde, zie sluit op 1 oktober 2017, een beter uitgewerkte aanvraag in te dienen," zegt wethouder Dirkse naar aanleiding van het hoge aantal afwijzingen.

"Daarnaast gaan we samen met de adviescommissie kijken hoe we de communicatie rond de aanvraagprocedure kunnen verbeteren zodat er meer en beter uitgewerkte voorstellen binnen komen."