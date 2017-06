Meerderheid raad achter sloop Doelencomplex Humanities Campus

Ook directeur Gerda van den Berg baalt er van dat de raad bijna zonder slag of stoot instemt met de plannen: "Er wordt geen enkele druk gelegd op de universiteit om te gaan bewegen." Van de vier collegepartijen D66, PvdA, SP en VVD is alleen de SP tegen elk plan waarvan sloop van de woningen deel uitmaakt.

Chris de Waard sprak na afloop van de vergadering met PvdA-duoraadslid Elwin Wolters, directeur vastgoed van de Universiteit Leiden Michel Leenders, directeur Gerda van den Berg van corporatie De Sleutels en met woordvoerder Giny Schoenmaker namens de bewoners van de te slopen woningen.

Dat de SP volgende week in de gemeenteraad tegen het plan voor de nieuwe faculteitscampus zal stemmen maakt voor een meerderheid niet uit. Ook oppositiepartijen CDA en GroenLinks zijn voor doorgaan met de plannen. Het belang om de universiteit te faciliteren weegt zwaar. Heel zwaar. Zo blijkt keer op keer. De ChristenUnie lijkt voorzichtig voor het plan te zijn. De partij nam gisteren nog geen definitief standpunt in, maar sloop is wel een optie.

Geen extra wensen

Het CDA schaart zich vrijwel kritiekloos achter het plan van wethouder Dirkse en wilde gisteravond geen extra wensen meegeven. "We vertrouwen erop dat het goed komt," zei raadslid Moniek van Sandick: "We willen de universiteit in de binnenstad”" Ook de VVD omarmt het plan.

De PvdA constateerde vervolgens dat een meerderheid in de raad voor het plan is. "Het gaat dus door. Hoe kunnen we dan zorgen voor beste deal voor de bewoners,” vroeg duoraadslid Elwin Wolters zich vervolgens hardop af." Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. De raad spreekt volgende week in de gemeenteraad nog een keer inhoudelijk over de campusplannen. Dat zal blijken of er nog wijzigingen in het voorstel worden doorgevoerd, maar daar lijkt het niet op.

Mooie kans

GroenLinks ziet in de ontwikkeling van de campus ook een mooie kans voor het gebied. Fractievoorzitter Walter van Peijpe noemt de huidige corporatiewoningen niet compact en niet van hoge architectonische kwaliteit. Bovendien is het binnenterrein met de parkeerplaatsen in zijn ogen ook geen fijn en veilig gebied. "Niet slopen is contra-productief," zo hield hij de raadscommissie voor. "Soms is slopen dus niet bezopen."

Met die laatste opmerking verwees de GroenLinks-leider naar een slogan van de SP. Die partij is ook nu tegen sloop en wil dat het plan wordt aangepast. Zo staat ook de Partij voor de Dieren in de discussie: "Zo ga je niet met mensen om. Het lijkt wel of de belangen van de bewoners alleen maar worden gezien als een lastige hobbel die genomen moet worden," vond duoraadslid Harbert van der Kaap. "Het belang van de zwakste weegt voor ons zwaarder dan het recht van de sterkste."

Terugkeergarantie

Van der Kaap verwees nog even fijntjes naar de Leidse zusterstad Oxford. "Daar is ook geen campus. Dat model is niet heilig. De universiteit zit daar door hele stad." Als de plannen toch doorgaan dan wil zijn partij een terugkeergarantie voor alle zittende bewoners.

Een dergelijke wens hebben meer partijen, maar uiteindelijk wordt het raadsvoorstel er vrijwel zeker niet op aangepast. Wethouder Dirkse kreeg wat hij vroeg: zoveel mogelijk vrijheid om te kunnen onderhandelen met de universiteit en De Sleutels. Extra voorwaarden maken het volgens hem alleen maar ingewikkelder om eruit te komen. "We gaan voor zoveel mogelijk woningen in de nieuwe campus."