Leiden Meningen verdeeld op inspraakavond over nieuwe campus Leiden Bewoners van de Doelensteeg, de Universiteit Leiden, de gemeente en woningcorporatie De Sleutels zijn niet tot overeenstemming gekomen tijdens een inspraakavond op het stadhuis in Leiden afgelopen donderdagavond. Onderwerp van gesprek was de nieuwe campus die de universiteit wil bouwen aan de Witte Singel.