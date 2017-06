Nieuwe topsporthal, combibad en schaatsbaan in Leiden

Wethouder Dirkse heeft op maandag 3 juli in de schaatshal aan de Vondellaan een overleg met al zijn collega-sportwethouders uit de regio. Het doel is een zo groot mogelijke bijdrage aan de realisatie van de nieuwe ijshal, die in ieder geval een 250 meterbaan krijgt.

Een schaatsbaan van 333 meter heeft weliswaar de voorkeur van zo’n beetje iedereen, maar is miljoenen duurder en daarvoor ontbreken in ieder geval op dit moment nog de middelen. De harde keuze tussen 250 en 333 hoeft nu echter nog niet gemaakt te worden. Het komende half jaar gaat het uitwerken van de plannen door en worden beide varianten verder onderzocht. Over ongeveer een half jaar maakt de raad dan een definitieve keuze.

De VVD is in de discussie rond de nieuwe schaatshal tot nu toe kritisch. Als enige partij steunden ze eind vorig jaar al een inmiddels achterhaald voorstel van het college op helemaal te stoppen met de ijsbaanplannen. Niet omdat de partij tegen schaatsen is, maar omdat de dekking er nu eenmaal niet is. Een aangekondigd voorstel van duoraadslid Maarten Dirkse (geen familie van de wethouder, red.) om alsnog direct helemaal met de ijsbaan te stoppen als de regio niet meebetaalt, krijgt echter geen enkele steun in de Leidse gemeenteraad, zo bleek uit de discussie gisteren.

Realisatie

Als de raad dit najaar moet kiezen tussen een 250 en een 333 meterbaan voor de nieuwe schaatshal aan de Vliet, wil in ieder geval de PvdA Leiden een verkiezingsthema maken van die 333 meter baan. Dat kondigde duoraadslid Martijn Otten van die partij donderdagmiddag aan tijdens de commissiebehandeling van het collegevoorstel voor de realisatie van drie nieuwe sportaccommodaties. Naast de schaatsbaan, gaat het om een combi zwembad en een topsporthal.

Een topsporthal ter vervanging van de uit 1968 stammende Vijf Meihal komt er ook wel. Op het hoofdveld van FC Boshuizen. Nieuw voor oud is wat sportwethouder Dirkse voorstelt en daar was aan het eind van de discussie veel steun voor. Even leek het er op dat zo’n nieuwe hal met 2.000 tribuneplaatsen er toch niet zou komen.

Verschillende partijen hadden de indruk gekregen dat ZZ Leiden zich niet wilde committeren aan zo’n hal, omdat de basketballers gaan voor 3.000 tot 3.500 plaatsen. Dat kost echter zo’n 5,5 miljoen extra en dat heeft ZZ Leiden Basketbal niet. Ook een zoektocht naar private investeerders leek ZZ eerder deze week tijdens hun inspraakreactie af te wijzen. Daardoor kwam onder meer de ChristenUnie met het voorstel om dan maar een breedtesporthal te bouwen met 500 tot 1.000 plaatsen en het overgebleven geld te gebruiken voor de grotere schaatsbaan.

Intentieovereenkomst

Toen Dirkse uitlegde dat er inmiddels een intentieovereenkomst met de topsportclub is getekend draaiden veel partijen bij. In die overeenkomst staat dat gemeente en basketbalclub samen optrekken in de zoektocht naar de extra miljoenen, terwijl ook de 2.000 en zelfs de 500-1000 varianten als terugvalopties zijn opgenomen. De gemeente gaat nu een 3.000 (plus) variant verder uitwerken, maar beperkt de financiële bijdrage tot de kosten van de 2.000 hal. De meerkosten moeten dan door private investeerders worden gedekt of zo mogelijk uit de exploitatie van de grotere hal.

De nieuwe sporthal krijgt twee speelvloeren. Een voor de breedtesport en een die ook geschikt is voor het eerste van ZZ Leiden Basketbal. Naast de basketballers gaat ook topsportschool het Leonardo College er gebruik van maken, alsmede de huidige gebruikers van de Vijf Meihal en de 3 Oktoberhal. Die verouderde hallen staan op de nominatie om op termijn gesloopt te worden.

De derde sportvoorziening uit het voorstel van het college ondervindt weinig weerstand. Het combibad gat er gewoon komen nu de gemeente extra geld beschikbaar heeft gesteld om gestegen bouwkosten op te vangen. Gebruikers wijzen vooral op allerlei zaken die gaan over de duurzaamheid van het nieuwe zwembad.

Lees hier de intentieovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting Eredivisie Basketball BS Leiden.