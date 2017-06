Oud-minister Justitie geeft Preek van de Leek in Leiden

Aanleiding is zijn boek Tegen de stroom. De preek maakt deel uit van de zondagsdienst die op 2 juli om 16.00 uur begint in de Lokhorstkerk aan de Pieterskerkstraat 1.

Het boek van Ballin werd vorig jaar uitgebracht en gaat over 'mensen en en ideeën die hoop geven in benarde tijden'. In dit boek beschrijft hij de levens van Lodewijk Ernst Visser, Titus Brandsma, Anton de Kom en Thomas More die tegen de stroom in roeiden.

Ballin was voor het CDA minister van Justitie in verschillende kabinetten. Hij is nu verbonden aan de Universiteit Tilburg en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Lekenpreek

Sinds 2008 beklimmen bekende en minder bekende Nederlanders in verschillende plaatsen in Nederland de kansel als prekende leek. Ze observeren, beschouwen en vertellen vanuit hun perspectief een verhaal, met oog voor het perspectief van anderen.

Deze Preek van de Leek wordt georganiseerd door de Leidse afdeling van de Remonstranten. Na afloop van de dienst is er koffie in de Vermeerzaal van de Lokhorstkerk.