Rijksmuseum van Oudheden wil stukken uit Bagdad naar Leiden halen

RMO-directeur Wim Weijland is al twee jaar bezig met zijn team en mensen overal ter wereld.

De ambassadeur in Bagdad ging al meerdere malen naar het Iraq Museum om daar bruiklenen los te peuteren en Nederlandse ministers wendden hun contacten aan. Weijland zelf werd afgeraden om naar Bagdad te gaan: te gevaarlijk.

Intussen is een pakket van achttien beelden, sieraden en spijkerschriftteksten uit Bagdad toegezegd, maar Weijland juicht pas als hij ze op Schiphol ziet. Ook zonder deze stukken wordt de expositie van circa 250 voorwerpen waaronder kleitabletten, reliëfs en een gouden dodenmasker de moeite waard, zegt hij, maar deze zijn wel de kroon op het geheel.

Bruiklenen

Verder komen er buiklenen van onder meer The Metropolitan in New York, het British Museum in Londen, het Louvre in Parijs en de Vaticaanse musea. Vondsten uit Nineveh, een stad met paleizen, tempels, een grote bibliotheek, parken en beelden, zijn over de westerse wereld verspreid geraakt nadat de stad in de negentiende eeuw werd opgegraven, verklaart Weijland.

Het is een zeer ingewikkelde klus, maar er zijn aanleidingen genoeg voor de tentoonstelling, aldus Weijland. "We hebben meer exposities gehad over steden die een bekende klank hebben zonder dat iedereen meteen weet waarom, zoals Carthago. Nineveh heeft dat ook, bijvoorbeeld door het Oude Testament.'' Daarin vraagt God Jona naar Nineveh te gaan, maar die belandt in de buik van een vis.

Islamitische Staat

Daar bovenop komt de actualiteit van Mosul. De stad heeft zwaar te lijden onder terreurgroep Islamitische Staat (IS). Archeologische schatten in Irak hadden het al langer zwaar te verduren van oorlog en vernielzucht.



Op de tentoonstelling komen ook Spaanse replica's van metershoge beelden die door IS zijn vernietigd. Tevens zullen er 3D-reconstructies te zien zijn van een recent verloren paleiszaal, aan de hand van eerdere foto's.

Volgens Weijland is het in Leiden voor het eerst dat er een expositie wordt gewijd aan Nineveh op zich.