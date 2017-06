Schuiltuin geopend bij tuinvereniging Oostvliet

Als het goed gaat met de planten is het de bedoeling dat ze worden uitgezaaid in andere beschermde gebieden.

Het schuiltuintje is een initiatief van de tuinleden van tuinvereniging Oostvliet. Zo willen ze in het stukje ecozone van de Oostvlietpolder een bijdrage leveren aan de bescherming van planten. Op de zogenaamde Rode Lijst staan 530 plantensoorten.

"We zullen ze niet allemaal kunnen verzamelen", zegt bestuurslid Annemarie Polvliet van de tuinvereniging. "Sommige planten zijn zo zeldzaam dat je ze niet gaat verplaatsen als er ergens een wordt gevonden. Vooral de gangbare planten die ook veel in tuinen voorkomen, zullen hier terecht komen."

Kennisuitwisseling

In tuinvereniging Oostvliet ligt de enige schuiltuin van Leiden. Wel besteedt de Leidse Hortus botanicus ook aandacht aan het onderwerp en er zal ook kennis onderling worden uitgewisseld. Het onderhouden van de ongeveer 250 vierkante meter grote tuin wordt door de leden van de vereniging zelf gedaan.

"We zorgen er bijvoorbeeld voor dat de beschermde plantjes het winnen van het onkruid en als het nodig is geven we ze ook water." Om de tuinders te helpen bij het onderhoud is een website gemaakt waarop alle informatie over de beschermde planten is te vinden.

Onkruid

Zo worden de zeldzame planten niet per ongeluk zelf voor onkruid aangezien. Ook worden er naambordjes bij de planten gezet en is er een informatieve Facebookpagina opgericht.

Wethouder Dirkse is blij met het initiatief. "Dit is belangrijk voor de biodiversiteit in de stad en het is heel mooi dat de leden van de tuinvereniging hier op deze manier ook weer aandacht voor vragen. En ik vind het erg mooi dat de tuinvereniging gaat samenwerken met de Hortus. Dat past weer goed bij Leiden Kennisstad."

Op 17 juni en 18 juni vinden de Open Tuinendagen plaats. De tuinleden van tuinvereniging Oostvliet openen dan de tuinhekjes voor bezoekers. Iedereen is welkom om de tuinen te bekijken tussen 12:00 en 15:00 uur. Ook andere tuinen in Leiden en omstreken zijn dit weekend te bezoeken.