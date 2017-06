Onderzoek naar definitieve plek voor Waingunga

Het terrein is door de gemeente onlangs in de markt gezet als woningbouwlocatie. De gebruiksovereenkomst met zeeverkenners is eerder dit jaar door de gemeente opgezegd en een nieuwe plek was tot nu toe niet in beeld. CDA-raadslid Moniek van Sandick ziet echter goede mogelijkheden langs de Korte Vliet. "Het is belangrijk dat deze groep in de zuidelijke helft van Leiden kan blijven", vindt Van Sandick.

De groenstrook langs de Korte Vliet wordt de komende tijd ingericht als park, daarvoor trok de gemeente recent bijna en half miljoen euro uit. Langs dat park zijn meerdere inhammen waar Waingunga hun boten kwijt zou kunnen. Vijf lelievletten, een sleper en een reddingsboot. Ook is er in de ogen van het CDA in het park waarschijnlijk wel een plekje te vinden voor een loods als onderkomen en opslag voor de zeeverkenners.

De gemeente en Waingunga zijn al achttien jaar regelmatig met elkaar in gesprek over een goede plek voor de zeeverkennersgroep. Dat resulteerde tot nu toe slechts in tijdelijke locaties. Na de zomer moet het college nu met het resultaat van het onderzoek komen voor een vaste plek aan de Korte Vliet.