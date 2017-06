OM betreurt niet-ontvankelijkheid vervolging gaybrapad Leiden

Desondanks zal het OM niet in beroep gaan, laat het donderdag weten.

De zaak werd deze maand door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard, omdat het OM eerder toegezegd zou hebben de studenten niet te vervolgen als zij meededen aan mediation. Volgens de rechtbank moest het OM zich houden aan deze afspraak.

"We kunnen ons niet op alle punten vinden, maar erkennen wel dat de uitleg van de procedure richting de verdachten niet optimaal is geweest", aldus het OM donderdag. Eerder zei een woordvoerder tegen NU.nl dat gesproken was met de studenten over de mogelijkheid tot mediation, maar dat dit niet betekent dat vervolging uitgesloten werd. "Deze indruk is kennelijk wel gewekt."

Gaybrapad

De studenten waren op het moment dat zij het regenboogzebrapad vernielden tussen de negentien en 21 jaar. Zij waren lid van Quintus, een van de grotere studentenverenigingen van Leiden. De 'stunt' was onderdeel van het introductieprogramma van een dispuut binnen Quintus.

Het vijftal bekladde het regenboogzebrapad, dat symbool staat voor de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Een van de jongens trok ook zijn shirt uit en bracht de Hitlergroet. Volgens het OM had deze vermeende dader ook een hakenkruis op zijn borst getekend.