Stadhuis wordt Hof van Leiden met binnentuin

Dat heeft wethouder Marleen Damen (PvdA, financiën) bekendgemaakt. De voorstellen van de bureaus BiermanHenket architecten en CEPEZED zijn daarmee afgevallen. Hoeveel de verbouwing gaat kosten wil Damen niet zeggen. Daar zouden marktpartijen hun offertes op kunnen afstemmen, waardoor Leiden te veel zou gaan betalen.

De gemeente heeft begin dit jaar drie bureaus gevraagd om een voorstel te doen het monumentale stadhuis geschikt te maken voor flexwerken en de ruimte efficiënter en duurzamer te benutten voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting en de samenwerking met de stad.

In het plan ‘Hof van Leiden’ wordt het atrium van het stadhuis ingericht als omsloten tuin, net als in het oorspronkelijke ontwerp van het stadhuis van architect C. J. Blaauw, uit de jaren dertig van de vorige eeuw. "De tuin geeft extra kwaliteit aan de omliggende kantoorverdiepingen," denkt de selectiecommissie die unaniem voor dit ontwerp koos. "Bovendien sluit de groene hof aan op de beroemde hofjes van Leiden. Door de tuin in te zetten binnen het klimaatconcept van het gebouw, vormt het zowel een technische als symbolische bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente."

Dure constructie

Die mening deelt niet iedereen. Een medewerker van de gemeente die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven, reageert teleurgesteld: "Ik werk al heel lang in het stadhuis. Het is te erg voor woorden, ze hebben geld tekort, maar gaan wel een soort nieuw stadhuis bouwen! Het is gewoon weggegooid geld."

In die mening staat de medewerker niet alleen. Zo zegt Hilde in reactie op onze eerste berichtgeving op Facebook: "Bij de vorige verbouwing 20 jaar geleden, werd er korte metten gemaakt met de zielloze tuin waar nooit iemand gebruik van maakte. Dat weet ik uit ervaring. Het zou toch wel te gek zijn wanneer het dak, volgens mij een ingewikkelde en hele dure constructie, er nu alweer af zou gaan. Wat een kapitaalvernietiging. En doodzonde om het mooie atrium weg te halen. Bedenk daar dan een nieuwe functie voor."

Duurzamer en toekomstbestendig

Ook oud-wethouder Jan-Jaap de Haan reageert verbaast op het plan om de overkapping te verwijderen of te vervangen: "Die zit er net 15 jaar!". Zijn CDA-partijgenoot Egbert Hendriks vindt dat er een probleem wordt opgelost dat niemand heeft. “Het is ook een enorme desinvestering voor een prima atrium. Dat is juist een van de leukste moderne toevoegingen. Een tuin daar gaat niks toevoegen, tenzij je maar meteen van het hele stadhuis een vijf sterren hotel zou maken met een restaurant en terras."

Wethouder Marleen Damen is wel dolenthousiast: "Met het voorstel van Office Winhov & Studio Linse komt een stukje geschiedenis weer tot leven en werken we tegelijkertijd aan een duurzamer en toekomstbestendig stadhuis. Het ontwerp past goed bij onze ambitie de stad te vergroenen en tegelijkertijd sluit de ‘verborgen’ tuin mooi aan op Stad van Ontdekkingen."

Rapport

In het rapport van de beoordelingscommissie lezen we ook lirische commentaren: "De groene tuin biedt op een verrassende manier meerwaarde aan het stadhuis in zijn nieuwe hoedanigheid. Daarnaast komt het voorstel van de tuin voort uit een grondige analyse van het gebouw en wordt de cultuurhistorische betekenis van het gebouw erdoor versterkt." De beoordelingscommissie bestond uit een onafhankelijk voorzitter, de projectmanager van het stadhuis, vertegenwoordigers van de Welstands- en Monumentencommissie Leiden, Erfgoed Leiden e.o. en van facilitaire zaken.

Het nu gekozen plan vormt het vertrekpunt voor het ontwerpproces waarin met diverse specialisten en in overleg met alle betrokkenen het voorstel verder wordt uitgewerkt. Naar verwachting kan in oktober een structuurontwerp worden afgegeven op basis waarvan in november een besluit kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als alles verloopt volgens de planning wordt het nieuwe stadhuis in 2020 opgeleverd.

Eerder gerealiseerd werk

Eerder gerealiseerde werk van de winnende bureau-combinatie is onder meer de inrichting van de restaurants in het Rijksmuseum, de ledenlokalen van Artis en het interieur van De Plantage (Artis complex), het centraal station Rotterdam en Café Engels in het Groothandelsgebouw. Op dit moment werkt Studio Linse aan het interieur van de Royal Opera House in Londen. Office Winhov werkt aan de transformatie van diverse rijksmonumenten zoals de transformaties van het voormalige Rijkskantoorgebouw voor Geld- en Telefoonbedrijf en de oude Kas Bank in het centrum van Amsterdam die in 2016 zijn opgeleverd.

Momenteel werkt Office Winhov onder andere aan de renovatie en uitbreiding van het Amstel Station, de herbestemming van het voormalige V&D complex aan de Kalverstraat en de renovatie voor de Koninklijke Academie van Wetenschappen van het monumentale Trippenhuis in Amsterdam.