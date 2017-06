Archeologen Garenmarkt houden rondleiding

Misschien is open beerput een betere omschrijving, want daarvan zijn er verschillende gevonden. "En je ruikt ze nog steeds," klinkt het met een enthousiasme dat inderdaad alleen een archeoloog bij die putlucht kan opbrengen.

Wie wil weten wat de archeologen nog meer in de grond van het bouwterrein voor de parkeergarage Garenmarkt hebben gevonden is vrijdagmiddag 16 juni tussen 16.00 en 18.00 uur welkom. Belangstellenden gaan in groepjes de bouwkeet in waar archeologen een toelichting op de vondsten geven.

In verband met de veiligheid zijn de opgravingen alleen door de hekken te bekijken en mag het publiek niet over het bouwterrein zelf lopen. De ingang is tegenover restaurant ’t Fust aan de Raamsteeg.