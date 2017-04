Nieuw zelfbouwproject aan Toussaintkade

Het ROC gebouw aan de Toussaintkade wordt op dit moment tijdelijk verhuurd aan studenten. Het plan van Steenvlinder verandert het terrein samen met zelfbouwers tot een kleinschalige buurt met circa tachtig tot honderd huizen, zowel appartementen als eengezinswoningen.

Het project bestaat uit kluswoningen in het oude ROC gebouw en zelfbouw op het terrein naast de voormalige school. Bijzonder aan het plan van Steenvlinder is dat circa vijftien tot vijfentwintig in Leiden woonachtige statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), de kans krijgen om zelf een huis te bouwen.

Voor elk wat wils

Wethouder Paul Laudy (bouw): "Wij zijn erg blij dat we weer een zelfbouwproject in Leiden kunnen starten. Woningzoekenden krijgen hier de kans om hun woning helemaal naar eigen inzicht te maken, met begeleiding van Steenvlinder. Klussen aan een appartement of helemaal zelf je huis ontwerpen en bouwen; er is voor elk wat wils."

Marnix Norder directeur van Steenvlinder: "Door de combinatie van kluswoningen en nieuwbouwkavels in allerlei typen en afmetingen, ontstaat er een grote variatie in doelgroepen. Het levert een gevarieerde wijk op, met betrokken bewoners. Een verrijking voor de stad en samenleving.”

Steenvlinder is een onderneming met ervaring in de ontwikkeling van zelfbouwprojecten. Zij hebben een enorme diversiteit aan kluswoningen en nieuwbouw op kavels gerealiseerd.

Fundering

De stichting Fundering is een initiatief dat kansarme groepen, waaronder statushouders, toegang geeft tot de woningmarkt. Door alternatieve financieringsvormen slim te combineren kunnen zij nu ook gaan bouwen aan hun toekomst en wordt integratie bevorderd.

De komende maanden gaat Steenvlinder met de gemeente Leiden de plannen verder uitwerken en wordt de wijk geïnformeerd over de plannen. Deze zomer is bekend of de ontwikkeling door kan gaan.