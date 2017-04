Slag om Leiden haalt recordbedrag op voor Hospice Issoria

In Minerva streden ze in groepjes van vijf om de eer door de vele vragen en opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.

Reanne van Kleef maakte een reportage van de zesde editie van De Slag om Leiden.

Team ‘Hart voor de Zaak’ ging er dit jaar voor het eerst met de winst vandoor. Vlak daarachter eindigde, net als vorig jaar, de 3 October Vereeniging Leiden. Voormalig winnaar Stichting Topwaterpolo Leiden werd derde. Teeuwen verzekeringen eindigde op de 71 en laatste plaats en mocht zich daarmee de ‘bijna winnaar van De Slag om Leiden’ noemen.

Voorzitter Marcel Verburg van Stichting Hospice Issoria was weer erg blij met het opgehaalde bedrag. Afgelopen jaar stond het hospice veel in de belangstelling en werden er veel acties gehouden om geld op te halen. Te veel geld is er volgens Verburg echter nooit.

"Wat veel mensen misschien niet weten is dat we destijds een heel duur pand hebben aangeschaft dat in alle behoeften voorziet. Dat is voor een groot gedeelte met een lening gefinancierd en dat zullen we in de komende jaren moeten aflossen. Daarnaast hebben we een jaarlijks tekort op de exploitatie en daarom moet er elk jaar een bedrag bij om onze dagelijkse werkzaamheden voort te kunnen zetten."