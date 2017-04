Leiden Geen uitbreiding visreservaat in Leiden Het gebied rond de Haven in Leiden dat sinds 2013 visreservaat is, wordt niet uitgebreid. Een voorstel dat de Partij voor de Dieren donderdag indiende om het gebied waar niet mag worden gevist uit te breiden tot de hele stad kreeg in de vergadering van de Leidse gemeenteraad niet genoeg steun.