Leiden tweede meest beboete stad voor fietsen zonder licht

De stad volgt na Katwijk, waar vorig jaar 94 boetes per tienduizend inwoners zijn uitgedeeld. Dit meldt dataplatform Localfocus op basis van cijfers van CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau).

In het jaar 2011 werden de meeste boetes uitgedeeld, namelijk 193 per tienduizend inwoners, gevolgd door 2013 (148 boetes per tienduizend inwoners). Het aantal uitgedeelde boetes neemt hiermee wel af, maar Leiden blijft al zes jaar een van de hoogste op de lijst.

Veruit de grootste groep overtreders is meerderjarig.

Landelijk

Er zijn in 2016 een derde meer bonnen uitgedeeld voor fietsen zonder licht dan in 2015. In totaal zijn er 34.671 Nederlanders op de bon geslingerd. In 2015 waren dit er zo’n 36.000.

Ondanks deze toename is het totaal aantal uitgeschreven boetes fors lager dan zes jaar geleden. Zo deelde de politie er in 2011 nog zo'n 73.000 uit, wat neerkomt op 43 boetes per tienduizend inwoners. Het afgelopen jaar waren dit er zo'n twintig per tienduizend.