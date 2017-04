JOVD: Sociale woningen moeten wijken voor de universiteit

Hun woningen blokkeren de campusplannen van de Universiteit Leiden.

Raadslid Kim Waanders van D66 Den Haag heeft Rector Magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden eerder deze week al laten weten dat de Humanities faculteit welkom is in Den Haag. Hoewel Stolker dat aanbod resoluut van de hand wees, kijkt de JOVD Leiden toch met argusogen naar de uitnodiging.

"Uiteraard moet er voor de huidige bewoners van het gebied een goed alternatief worden gevonden", zegt JOVD Leiden voorzitter Alexander de Bree.

"Maar deze sociale huurwoningen lijken steeds meer op asociale huurwoningen. De universiteit wil 100 miljoen euro in de nieuwbouw stoppen. Dit zou werkgelegenheid opleveren en goed zijn voor de lokale economie. Daarnaast is het op lange termijn ook goed voor de stad om haar functie als kenniscentrum te blijven ontwikkelen."

Werkgelegenheid

"Als sociale woningen niet willen wijken voor universiteiten, dan hebben we straks geen werkgelegenheid meer in Leiden. Dan kunnen we allemaal wel in een sociale woning gaan wonen", zegt Max Magnée, voorlichter van de JOVD Leiden e.o.

"Er staat immers 100 miljoen euro aan investeringen op het spel. Dit zou een enorme boost zijn voor de ondernemers in de binnenstad. Het belang van deze huishoudens weegt geenszins op tegen het belang van de stad. De oproep van Kim Waanders heeft aangetoond dat de dreiging dat de faculteit Leiden verlaat reëel en actueel is, dit moeten we echt voorkomen."

De jonge liberalen hopen dan ook dat de gemeente Leiden snel actie onderneemt en de sociale huurders elders plaatst, desnoods gedwongen. "De Leidse gemeenteraad moet niet buigen voor de sociale huurders, maar het belang van de stad dienen", zo stelt de JOVD Leiden e.o.