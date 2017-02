Eeuwenoude grafzerken terug in Pieterskerk

Ze zijn oorspronkelijk afkomstig uit de Pieterskerk Leiden en dateren tussen circa 1100 en 1300. De zerken zijn in bruikleen van Museum De Lakenhal.

Het zijn de oudste uit de Pieterskerk overgebleven zerken en ze geven een zeldzame indruk van de kerkvloer in de oudste bouwfases van de kerk. De zerk met inscriptie werd in 1592 hergebruikt om als grafzerk te dienen voor het graf van de dochter van de Leidse lakenkoper Claes Jacobsz van Berckel. De andere zerk met het huismerk is vermoedelijk ook hergebruikt. Beide zerken zijn door het gebruik van rood zandsteen en de specifieke trapeziumvorm terug te leiden tot de 12e en 13e eeuw.

Beide zerken stonden de afgelopen jaren in Museum De Lakenhal. Bam Bam Steenhouwers heeft de afgelopen maanden in opdracht van Museum De Lakenhal de zerken vakkundig gerestaureerd. De Stichting Vrienden van de Pieterskerk heeft de plaatsing van de zerken mede gefinancierd.

De plaatsing van de grafzerken (Foto: Jordy Kortekaas).

De bijzondere grafstenen zijn vanaf nu te bekijken in de Pieterskerk. Die is dagelijks geopend van 11.00 uur tot 18.00 uur, tenzij er evenementen gepland staan. Meer informatie over het bezoeken van de Pieterskerk staat op www.pieterskerk.com/bezoek-de-pieterskerk.