Herontwikkeling Meelfabriek na dertig jaar gestart

De DUWO parkeergarage is bedoeld voor de bewoners van de nieuwe appartementen. De twee garage gaat drie lagen de grond in en is bedoeld voor de toekomstige bewoners van de Sinteltoren. Ook wordt een deel bestemd voor openbaar parkeren.

De twee gebouwen worden in een L-vorm langs de Waardgracht en het Looiersplein gebouwd.

Appartementen

Het gaat daarbij om de bouw van twee appartementengebouwen die in opdracht van studentenhuisvester DUWO worden gebouwd. Volgend jaar zomer moeten de in totaal 57 appartementen klaar zijn en komen er naar schatting van DUWO-directeur Hans Pluim zo’n 110 studenten te wonen.

Langs de Oosterkerkstraat verrijst de 45 meter hoge Singeltoren met dertig appartementen en twee penthouses. Op twee na zijn ze allemaal al verkocht.

Kantoorgebouwen

Ondertussen worden ook de kantoorgebouwen naast de ingang in oude luister hersteld. Die ruimtes worden verhuurd aan leuke creatieve bedrijven. De eerste naam die bekend is gemaakt is die van het Leidse reclamebureau Van Zessen Klaar dat ook het stadsmagazine LOS uitgeeft.

Ook de Meelfabriek zelf houdt daar de komende jaren nog kantoor. Van de Wiel: "We gaan nog vijf jaar bouwen voor zo’n 150 miljoen euro. Dan kan je wel een kantoortje gebruiken."

Binnentuin

De drie nieuwe gebouwen krijgen een onder architectuur aangelegde binnentuin. Daarvoor tekent landschapsarchitect Piet Oudolf die onder meer het beroemde park The High Line in New York ontwierp.

Van de bestaande gebouwen worden de uitstulpende trapportalen verwijderd. Door deze niet-monumentale delen te verwijderen ontstaan er mooie doorkijkjes vanaf het Meelfabriekplein zoals het binnenterrein inmiddels officieel is genoemd. Door de herontwikkeling wordt het terrein openbaar en dus zijn er straatnamen nodig. Voor een van de straatjes tussen de gebouwen heeft de gemeente ook al de naam officieel bepaald. Dat wordt de Maalderijstraat.

Hotel

Op dit moment is het oude meelpakhuis langs de Zijlsingel (7) nog verbonden met het centrale silogebouw (9). Dat gaat veranderen. Het silogebouw wordt een hotel, terwijl in het onder andere meelpakhuis lofts en penthouses worden gerealiseerd.

In de hoek waar de gebouwen nu aan elkaar zijn gebouwd, wordt een deel afgebroken. Er ontstaan zo twee losse gebouwen met daartussen een mooi uitzicht naar het water van de Zijlsingel. Om te voorkomen dat er op het binnenplein daardoor een ‘tochtgat’ ontstaat, denkt Van der Wiel aan het plaatsen van enkele grotere kunstwerken op het plein.

Torentje

Het karakteristieke achthoekige torentje bovenop het silo-gebouw wordt verwijderd. De binnenzijde is nu geen bruikbare ruimte. Het torentje is de top van een trapportaal. Eigenaar Ab van der Wiel wil het wel behouden. Voorzichtig verwijderen en het een nieuwe functie geven in het Singelpark lijkt hem wel wat.

Op de plek van het torentje komt een nieuwe ruimte die dienst kan doen als trouwlocatie, skybar of sociëteit.

Chris de Waard in gesprek met Meelfabriek-eigenaar Ab van der Wiel en met vestigingsdirecteur Hans Pluim van studentenhuisvester DUWO over de bouw die nu echt is gestart.