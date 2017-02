Krachtmeting op het water voor Leidse roeiers tijdens Zijlhead

De jaarlijkse strijd over De Zijl wordt georganiseerd door Asopos de Vliet en is een goed meetmoment om te zien hoe de ploegen er voor staan.

Bij de Zijlhead wint niet de absoluut snelste, maar de relatief snelste boot. De tijden worden omgerekend aan de hand van leeftijd, geslacht, roei-ervaring en boottype. De boot die het dichts bij de vooraf vastgestelde streeftijd komt, wint. Dit jaar gingen de vrouwen vier met stuurvrouw van Njord er met de winst vandoor. Met een tijd van 16:35,59 en een percentage van 95,22 procent kwamen zij het dichtst bij hun streeftijd.

Dankzij de goede weersomstandigheden kon dit jaar de volledige 4,3 kilometer van de Spanjaardsbrug tot de Kaagsociëteit worden uitgeroeid. Door die lengte is de Zijlhead ook een goede voorbereiding op een aantal nationale wedstrijden die op het programma staan zoals bijvoorbeeld de WinterWedstrijden in Delft over twee weken. Voor de Leidse verenigingen Asopos de Vliet, Njord, Die Leythe en Rijnland een mooie gelegenheid om de krachten te meten, omdat zij van hun eigen vereniging makkelijk naar de start kunnen varen.

Reanne van Kleef sprak met wedstrijdcommissaris Joost Kempers van Asopos de Vliet over de 47e Zijlhead. Voor eerstejaars roeiers is de wedstrijd ook belangrijk om wedstrijdervaring op te doen. De roeiers van de lichte mannen acht van Asopos vertellen over hun eerste wedstrijd. Met een tijd van 14:26,68 roeiden ze 89,62 procent van hun streeftijd en versloegen ze hun concurrenten van Njord.

