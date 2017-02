Meer Present-vrijwilligers in actie dan ooit

Halverwege 2016 bleef het aantal hulpvragen het aanbod van vrijwilligersgroepen overstijgen. Het Present-team heeft met behulp van een recordaantal vrijwilligers alle zeilen bijgezet en wist 151 projecten aan het eind van het jaar te realiseren.

Annabel van der Meulen in gesprek met Eline de Boo van Stichting Present Leiden.

Een enorme prestatie van Present Leiden die ook voor 2017 de missie heeft om mensen die iets voor een ander willen en kunnen betekenen in contact te brengen met mensen die hier goed mee geholpen worden. Present wil met deze missie een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om een ander te helpen. Het blijkt een groot succes omdat er al heel veel ontmoetingen van blijvende waarde zijn ontstaan door een Presentproject. “In een korte periode ontstaat er echt iets met een blijvend resultaat,” zegt Eline de Boo van Stichting Present Leiden.

Er is behoefte aan vrijwilligerswerk op vele verschillende manieren. Vrijwilligers kunnen zich via Stichting Present aanmelden om zich als groep of individu in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Dat kan eenmalig, voor een groot project of voor een langere periode. Er is geen enkele verplichting.

Niet alleen individuele hulp maar zelfs in groepsverband wordt hulp geboden. In totaal hebben negen bedrijven uit de regio zich aangemeld om hun bedrijfsuitje of teambuildingsactiviteit op te pakken voor Stichting Present. In groepsverband konden deze bedrijven zich inzetten voor een ‘sociaal project’ door bijvoorbeeld pannenkoeken op een dagbestedingscentrum te bakken en de cliënten in dit centrum een fijne middag te bezorgen. Op dit moment stromen de hulpaanvragen volop binnen.

Mensen die een bijdrage willen leveren als vrijwilliger bij Stichting Present kunnen zich aanmelden via www.presentleiden.nl.