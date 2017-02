Roeier Boudewijn Röell genomineerd voor Leidse Sportman van het Jaar

Sleutelstad maakt een rondje langs alle Leidse sporters die zijn genomineerd voor de Leidse Sportprijzen. Op 10 februari worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal de juryprijzen en de publieksprijs uitgereikt. Tot en met 9 februari kan er worden gestemd op de publieksprijs.

Reanne van Kleef sprak met roeier Boudewijn Roëll over zijn nominatie voor Sportman van het Jaar.

Brons

Roeier Boudewijn Röell won in 2016 op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een bronzen medaille met de Holland Acht. Deze prestatie leverde hem een nominatie voor Sportman van het Jaar in Leiden op.

Een beetje bijzonder is zijn nominatie in Leiden wel. Hij is niet geboren in Leiden, woont niet in Leiden en van zijn roeivereniging Asopos de Vliet staat enkel de postbus in Leiden. "Blijkbaar willen ze me in Leiden graag hebben", grapt Röell op de vraag waarom hij dan toch in Leiden is genomineerd. "Maar ik studeer wel al jaren in Leiden bij het LUMC en m’n zus woont in Leiden."

De roeier neemt het bij de Leidse Sportprijzen op tegen eredivisievoetballer Randy Wolters en atleet Noah Schutte. "Wie er gaat winnen? Poeh zeg het maar. Ik heb natuurlijk wél een medaille mee naar huis genomen en volgens mij zijn zij allebei niet naar de Spelen geweest."

Afwezig

Door een welverdiende vakantie kan Röell zelf niet bij de uitreiking zijn. Jammer vindt hij zelf, want zelfs na het winnen van een olympische medaille lijkt het hem heel erg leuk om tot Sportman van het Jaar in Leiden te worden verkozen. "Het is hartstikke leuk als je inzet gewaardeerd wordt. Als het mensen opvalt dat je je best heb gedaan en iets hebt neergezet. Dat waardeer ik enorm." Hij heeft wel zijn ouders ingeschakeld om hem bij de uitreiking te representeren. Die mogen zelfs zijn olympische medaille meenemen.

Wat Röell het komende jaar doet moet hij nog bekijken. Hij loopt co-schappen en dat kost veel tijd. "Op een gegeven moment kom je gewoon tijd te kort op een dag. Ik zit negen á tien uur in het ziekenhuis, heb twee uur reistijd en moet ook nog slapen. Dan hou je weinig over om echt nog heel veel te trainen."

Ondanks de drukte in het ziekenhuis traint hij nog wel en probeert hij een keer per dag bezig te zijn met zijn sport. Of dat genoeg is moeten we afwachten.

Reanne van Kleef nam met juryleden Gertjan van Geen, sportverslaggever bij het Leidsch Dagblad, en oud-international Wim Rijsbergen de genomineerden door. De jury wordt voorgezeten door schaatskampioen Jeroen Straathof. Er zijn vijf categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg, sportcoach en aangepaste sporter van het jaar.