ZZ Leiden verlaat strijdend het bekertoernooi

Zorg en Zekerheid Leiden Basketball speelde donderdagavond in de Vijf Meihal de tweede wedstrijd in de halve finale van de beker. Ook die wedstrijd ging tegen Donar verloren. Het wedstrijdbeeld was wel anders. Waar Donar in Groningen met een verschil van 31 punten te sterk was, stond ZZ Leiden in de return na drie kwarten nog op voorsprong. In het vierde kwart kwam de klasse van Donar naar boven en wist de ploeg uit Groningen met 59-68 te winnen.

Rolf Marselis sprak na afloop van de halve finale in de beker met ZZ Leiden coach Paul Vervack en met ZZ Leiden spelers Mohamed Kherrazi en Jonathan Lee.

Positief blijven

"Het is niet zo dat zij de touwtjes aantrokken in de tweede helft, maar wij lieten de touwtjes los", zegt ZZ Leiden- coach Paul Vervaeck over het uit handen geven van de voorsprong. "Maar we moeten ook positief blijven kijken. Als je twee dagen geleden nog met 31 punten verliest is het knap dat je als groep zo aan de wedstrijd begint. De mentale weerbaarheid en de wil om iets te laten zien is er. Er stonden drie kwarten lang winnaars op het veld. Daarna komt bij Groningen bij bepaalde spelers de klasse naar boven. Dat is denk ik het verschil."

ZZ Leiden-speler Jonathan Lee benadrukt die klasse: "Donar is een heel sterk team. We verloren een moment de focus en dan zetten ze een achterstand van tien punten om naar een voorsprong van vijf punten."

Mohamed Kherrazi, ook speler van ZZ Leiden, vult aan: "We hebben nog een jong team en we moeten hier gewoon van leren. We moeten wel met elkaar gaan knokken. Het draait straks allemaal om die play-offs."

Play-offs

In de play-offs wordt namelijk bepaald wie zich een jaar lang kampioen van Nederland mag noemen. Die beginnen half april. De stand op de ranglijst in de competitie bepaald dan de tegenstander. Om Donar, die in de reguliere competitie waarschijnlijk bovenaan eindigt, pas weer in de finale tegen te komen is een nummer twee of drie positie noodzakelijk.

"Onze focus is de tweede plek", zegt coach Vervaeck. "Dat heb ik ook in de kleedkamer gezegd. Als we tegen andere ploegen ook zo kunnen spelen als de drie eerste kwarten, dan zitten we goed. Maar in de toekomst moeten we proberen de hele wedstrijd zo te spelen. Zeker als je van een team als Groningen wilt winnen. Maar we hebben nog de tijd om daar aan te werken en misschien krijgen zij nog wel een terugslag."