D66 Leiderdorp kiest nieuwe fractievoorzitter

Dit nadat Corine Hamer heeft besloten terug te treden als fractievoorzitter. Ze zou meer tijd voor werk en gezin vrij willen maken. Hamer blijft wel raadslid voor D66 Leiderdorp.

De fractie van D66 Leiderdorp stelt veel respect te hebben voor de manier waarop Hamer invulling heeft gegeven aan haar rol als lijsttrekker en fractievoorzitter. “Ze heeft D66 in 2014 de grootste partij van Leiderdorp gemaakt en kreeg het grootste aantal voorkeurstemmen in de recente Leiderdorpse geschiedenis. Ze stond aan de wieg van een succesvol coalitieprogramma dat in het teken stond van het betrekken van burgers bij het bestuur van Leiderdorp,” zo schrijft de fractie in een verklaring.

De fractie bedankt haar verder voor een niet aflatende inzet voor transparant bestuur in Leiderdorp. Opvallend genoeg lag een verwijt van het CDA en de VVD Leiderdorp over een gebrek aan transparantie in september 2016 juist ten grondslag aan de breuk in de coalitie met D66. Verwijten als ‘grove schending van behoorlijk bestuur’ en een ‘ondemocratische werkwijze’ werden D66 Leiderdorp toen voor de voeten geworpen. Het vertrek van Hamer werd toen geëist door de toenmalige coalitiepartners.

Kuggeleijn noemt zijn nieuwe functie eervol. “Ik begin vol vertrouwen aan het fractievoorzitterschap. Ik zie het als een eer om de komende periode vanuit de constructieve houding die D66 eigen is bij te dragen aan een gemeentebestuur dat luistert naar zijn burgers, helder communiceert en zorgt voor gelijke kansen voor álle Leiderdorpers.”