Werfpop stopt bij verplicht gebruik ecoglazen

Eerder besloot het Leidse college dat festivals voortaan verplicht worden om met de herbruikbare hardplastic glazen te gaan werken waar statiegeld op wordt geheven.

Chris de Waard in gesprek met een zwaar teleurgestelde Werfpop-voorzitter die vreest voor de toekomst van het gratis festival.

GroenLinks-raadslid Ashley North over het gebruik van ecoglazen tijdens Werfpop.

“We zijn echt een groot voorstander van duurzame evenementen,” stelt Van der Lippe. Maar de organisatorische gevolgen van ecoglazen met statiegeld zijn voor Werfpop enorm. De komende editie is op 16 juli. De voorbereidingen zijn in volle gang, de bands zijn geboekt en het draaiboek is gemaakt. Aanpassen van het type bekers lijkt een beperkte maatregel, maar we hebben het wel over 80.000 tot 100.000 stuks.

De organisatie van Werfpop denkt 60 tot 80 extra vrijwilligers nodig te hebben voor het ophalen en spoelen van de glazen. Werfpop heeft er nu zo’n 300. Dat is net genoeg. Zoveel extra mensen voor het minst leuke werk lijkt onhaalbaar.

Van der Lippe wijst er ook op dat er op een druk festival als Werfpop eigenlijk geen duurzaamheidswinst te behalen valt. Vele duizenden liters spoelwater en extra vrachtwagens om alles in de Leidse hout te krijgen. Navraag bij organisator Mojo wijst ook uit dat bij drukke festivals geen milieuvoordeel is. De organisator van onder andere Low Lands en Pink Pop heeft het onderzocht en weet daarom ook dat er omzetverlies optreedt. Daar wordt het gecompenseerd in de toegnagsprijzen. Bij een gratis festival als Werfpop kan dat niet. Van Werfpop een betaald festival maken, is voor de organisatie geen optie.

Verder wijst het festivalbestuur erop dat er een waterleiding en riolering moeten worden aangelegd voor aan- en afvoer van spoelwater. “Kosten die de gemeente weliswaar voor haar rekening neemt, maar we moeten dan alsnog allerlei extra kosten maken. Spoelstations inhuren bijvoorbeeld en grotere bartenten. Werfpop rekent met 5.000 tot 10.000 euro extra kosten

Spoelen kost ook tijd, waardoor het Werfpop-bestuur vreest voor lange wachtrijen. “Nu zijn die er amper en dat is belangrijk want wachtrijen zorgen voor onrust. De sfeer wordt duidelijk minder.”

Tenslotte vreest Werfpop voor omzetverlies. Naast 20.000 euro subsidie van de gemeente is het gratis festival geheel afhankelijk van die baromzet. Het bestuur vindt het een onaanvaardbaar risico om zaken door te voeren die van negatieve invloed kunnen zijn. “Bestuur wil die verantwoordelijkheid niet nemen. Deze verplichting zou betekenen dat we moeten stoppen met Werfpop.

Werfpop hoopt dat de gemeenteraad het festival tegemoet komt en de ecoglazen niet verplicht zal stellen. In ruil daarvoor belooft het festivalbestuur een duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen.