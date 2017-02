Stoffelijk overschot vermiste man gevonden bij Plantsoen

De politie schermde de omgeving af toen het lichaam werd geborgen. De ontdekking zou zijn gedaan door een groep zwervers die daar regelmatig rondhangt. De politie wilde vanmiddag nog geen mededelingen doen en eerst de familie inlichten, maar inmiddels is de identiteit van het slachtoffer bevestigd.

In de nacht van dinsdag op woensdag verliet de man om 1.00 uur in verwarde toestand zijn woning aan de Korevaarstraat. De man droeg ten tijde van zijn vermissing geen kleren. Hij werd kort na het verlaten van zijn woning nog gezien op de kruising van de Herenstraat en de Zoeterwoudsesingel. Hij liep toen naakt over de Herenstraat in de richting van de Koninginnelaan in Leiden. Sindsdien ontbrak van hem ieder spoor.