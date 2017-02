Gemeente stopt tijdelijk met handhaving betaald parkeren

De handhavers blijven wel controleren op fout geparkeerde auto’s. Die krijgen gewoon een bon.

De VVD Leiden gaat vanavond wethouder Strijk bevragen over de problemen rond de invoering van het kentekenparkeren. Niet alleen is er een flinke storing, ook werken de parkeerautomaten in het centrum niet altijd goed, waardoor het invoeren van een kenteken slechts met grote moeite lukt. Eerder waren er ook al problemen met de nieuwe parkeermeters in de wijken.

Op de site heeft de gemeente de antwoorden gezet op de meest gestelde vragen. De informatieavond over kentekenparkeren die donderdag wordt gehouden in Het Gebouw aan het Arubapad in Leiden Noord ging gewoon door.