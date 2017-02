Drie hennepkwekerijen opgerold en vernietigd

Hierbij werden in totaal drie hennepkwekerijen aangetroffen en twee personen aangehouden. Bij de politie waren meerdere meldingen binnengekomen over hennepkwekerijen in Leiden, Katwijk en Noordwijkerhout.

In Leiden werd in een woning aan de Kneppelhoutstraat een in werking zijnde hennepkwekerij met 190 planten aangetroffen. Twee personen die in de woning aanwezig waren, zijn aangehouden. Het gaat om een 53-jarige vrouw uit Leiden en een 22-jarige man uit Leiden. Beiden zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

In Noordwijkerhout was het raak in een pand op het industrieterrein aan de Gieterij. Daar troffen agenten 600 hennepplanten aan. De planten werden aangetroffen achter een dubbele wand van het bedrijf.

Katwijk

In Katwijk namen agenten een kijkje in een woning in de Talmastraat. Daar werd in een flatwoning een kweektent met 117 hennepplanten aangetroffen. Uit onderzoek in de woning bleek dat er ook sprake van diefstal van stroom en van water. Tevens werd een brandgevaarlijke situatie geconstateerd.

De kwekerijen worden ontmanteld en samen met de hennep vernietigd.