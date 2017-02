Nieuw zorgcentrum heet Topaz Lakenhof

De nieuwe zorglocatie komt in de nieuwe woonwijk Churchillpark in Leiden-Zuid, op de plek van de voormalige noordelijke sportvelden tussen de Boshuizerkade en de Churchilllaan.

Voor het bedenken van de naam was een prijsvraag uitgeschreven. Alle medewerkers van Topaz en de bewoners van Topaz Groenhoven konden hun ideeën inzenden. Topaz Lakenhof is uiteindelijk bedacht door een commissie, geïnspireerd op de inzendingen.

Laken verwijst naar de rijke historie van de stad Leiden als lakenstad. Hof is passend, omdat de bewoners 'beschermd' kleinschalig gaan wonen, net als bewoners vroeger in een Leids hofje. De bouw van Topaz Lakenhof start in april/mei 2017. Naar verwachting is de oplevering in het voorjaar van 2018.

Verhuizen

Hof verwijst daarnaast ook naar Topaz Groenhoven. De bewoners van Topaz Groenhoven zijn de eerste bewoners van de nieuwe zorglocatie. Zij verhuizen naar Topaz Lakenhof, omdat Topaz op de locatie van Topaz Groenhoven een nieuwe zorglocatie gaat realiseren. Op deze manier nemen de bewoners toch een stukje van hun geliefde locatie mee.

Topaz gaat een zorglocatie realiseren voor 72 bewoners, met plaats voor 48 ouderen met dementie en 24 ouderen met chronisch lichamelijke klachten die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Alle bewoners hebben een eigen studio.

Gezamenlijk

Twee woongroepen van zes bewoners delen gezamenlijk een huiskamer en buitenruimte. De zorglocatie krijgt drie verdiepingen. Elke verdieping heeft een eigen buitenruimte met uitzicht op de voetbalvelden. Op de eerste tot en met de derde verdieping wonen bewoners. Op de begane grond komen een tuinkamer voor algemeen gebruik, kantoren en parkeerruimte.