Ruim kwart miljoen bezoekers voor Winter Wonder Weken

Ruim 250.000 mensen bezochten in de periode van 19 november tot eind december de zes verschillende evenementen binnen de Winter Wonder Weken. Dat is in vergelijking met vorig jaar een stijging van dertien procent.

De zes evenementen die plaatsvonden waren de intocht van Sinterklaas, het Huis van Sinterklaas, de drijvende ijsbaan met daarnaast de nostalgische kermis, de drijvende kerstmarkt, de Lichtjesparade en Joris Kerstboom.

De ijsbaan die 9 december geopend werd, trok afgelopen editie maar liefst 60.000 bezoekers waaronder ook dit jaar weer veel scholieren en studenten. Het was de drukste editie ooit. De opening van de Kerstmarkt een week later resulteerde in een toenemende bezoekersstroom. De kerstmarkt had 20.000 bezoekers meer dan vorig jaar.

Centrummanager Erwin Roodhart: “Dit jaar hebben wij de periode dat de kerstmarkt geopend was tot na de kerstdagen doorgetrokken. Zo konden wij met name ook bezoekers van buiten Leiden en mensen die kerstvakantie hadden laten kennismaken met onze gezellige kerstmarkt. Uiteraard merken we ook dat de Kerstmarkt van Leiden naam gaat maken. De reikwijdte van alle berichtgeving via met name alle social media neemt toe en al deze inspanningen werden dit jaar door de bezoekers van onze kerstmarkt bekroond met de Award voor Beste Kerstmarkt 2016. Deze erkenning gaat ons komend jaar natuurlijk ook weer helpen om Leiden en onze kerstmarkt nog meer onder de aandacht te brengen van alle media touroperators en daarmee bezoekers.”

Joris Kerstboom

Dit jaar stond Joris Kerstboom op de Beestenmarkt. Het evenement en gelijknamig tv-programma van de KRO-NCRV leverde Leiden veel extra publiciteit op. Meer dan een miljoen kijkers hebben de twee uitzendingen gezien waarin ook Leiden veelvuldig werd genoemd.

In samenwerking met de Gemeente Leiden werd op de ijsbaan en de kerstmarkt gewerkt met eco-glazen voor koude dranken. Dit zorgde ervoor dat beide evenementen minder vuil produceerden. Uit onderzoek is gebleken dat het grootste gedeelte van de bezoekers ook bereid is om statiegeld te betalen voor deze glazen. Daarnaast is dit jaar geïnvesteerd in een stroomnetwerk rondom de kerstmarkt, ook een manier om dit evenement groener te maken.

De organisatie kijkt voor de editie in 2017 vooral naar hoe alle bestaande evenementen kunnen worden uitgebreidt. De Winter Wonder Weken werkten al samen met Leiden is OPEN en het SingelSpark. Afgelopen jaar werd ook het nieuwe Kinder DOE(za) Festival daaraan toegevoegd. Dit werd georganiseerd in het Van der Werfpark door de ondernemersvereniging van de Doezastraat op 27 en 28 december en bleek direct een succesvolle aanwinst voor de stad tijdens de kerstvakantie.