Interview: Atleet Noah Schutte

Op 10 februari worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal de juryprijzen en de publieksprijs uitgereikt. Tot en met 9 februari kan er worden gestemd op de publieksprijs.

Reanne van Kleef sprak met atleet Noah Schutte over zijn nominatie voor Sportman van het Jaar.

Titel

Noah Schutte werd dit jaar als atleet van Leiden Atletiek vierde op het Nederlands Kampioenschap cross en zesde op het Nederlands Kampioenschap baan. Dat betekende meteen zijn doorbraak bij de senioren. Ook won Schutte dit jaar, net als in 2012 en 2013, de Leidse Singelloop. Genoeg redenen voor de jury om hem te nomineren voor de titel Sportman van het Jaar.

Schutte denkt zelf dat hij door die laatste prestatie misschien een kleine voorsprong heeft op de concurrentie. "Ik neem het op tegen een eredivisiespeler en iemand die een bronzen medaille op de Spelen heeft gewonnen. Maar ik heb dit jaar natuurlijk het officieuze wereldkampioenschap van Leiden gewonnen. Dat kunnen zij niet zeggen."

Hij besloot naar Amerika te verhuizen om uit zijn comfort zone te stappen en zijn carrière uit te breiden. Hij studeert en traint nu in Portland en daar kreeg hij ook het nieuws te horen dat hij was genomineerd.

Nominatie

"Dat was wel grappig", vertelt hij. "Ik hoorde het op het moment dat ik landde hier in Portland. Ik was net een paar weken in Nederland geweest en toen ik weer in Amerika landde kreeg ik opeens een berichtje: 'Je bent genomineerd voor Sportman van het jaar!'"

Schutte had lang de focus op tafeltennis liggen, voordat hij echt voor de atletiek ging. Na een zilveren plak bij het Jeugd NK cross is hij het hardlopen serieuzer gaan nemen. Op zijn achttiende stopte hij met tafeltennis en richtte hij zich volledig op het lopen.

Prestaties

Dit jaar kan Schutte jammer genoeg niet bij de Singelloop zijn. Hij is waarschijnlijk wel bij de Gouden Spike, een grote baanwedstrijd in de Sleutelstad. Hij hoopt hiermee, samen met zijn andere prestaties, weer te laten zien dat hij volgend jaar opnieuw een nominatie verdient.

Reanne van Kleef nam met juryleden Gertjan van Geen, sportverslaggever bij het Leidsch Dagblad, en oud-international Wim Rijsbergen de genomineerden door.

De jury wordt voorgezeten door schaatskampioen Jeroen Straathof. Er zijn vijf categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg, sportcoach en aangepaste sporter van het jaar.