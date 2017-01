Randy Wolters naar ADO Den Haag

Go Ahead Eagles verhuurt Randy Wolters tot het eind van dit seizoen aan ADO Den Haag. De Leidenaar verloor in de winterstop zijn basisplaats in Deventer. De buitenspeler maakte voor Go Ahead Eagles vijf doelpunten in 49 competitieduels.

Wolters speelde eerder al voor FC Utrecht, FC Emmen, FC Den Bosch en VVV-Venlo. In zijn jeugd speelde hij in Leiden voor Lugdunum en UVS.

Vorig seizoen promoveerder Wolters met zijn club naar de eredivisie. Hij speelde een belangrijke rol bij de promotie door onder andere twee keer te scoren in de nacompetitie tegen de Graafschap. De prestatie leverde hem een nominatie op voor Leids Sportman van het Jaar.

Dat Wolters Leiden nog niet vergeten is laat hij zien in de eerste tv-aflevering van ‘Leids Voetbalkwartiertje’, het maandelijkse voetbalprogramma over voetbal in de Leidse regio.