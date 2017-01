Voorlopig geen maatregelen bij Leidse moskeëen

Daar schoten twee mannen tijdens een gebedsdienst om zich heen. Daarbij vielen zes doden en tientallen gewonden.

In de vier grote steden in Nederland namen de moskeeën wel maatregelen. Zo gaan de deuren voorlopig dicht tijdens gebedsdiensten.

In Leiden verschilt het per moskee. De Turkse moskee in de Kooi neemt geen maatregelen, Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden Noord zet ook geen beveiligers in, maar daar gaan wel de deuren voorlopig dicht tijdens de avondgebeden.

“Verder wachten we bericht af van de gemeente,” zegt woordvoerder Abdelhamid Bouzzit van ICIM: “We hebben hen gevraagd om ons te adviseren over de veiligheidssituatie. We gaan in ieder geval niet weer op eigen houtje beveiligers inzetten. We hebben als Moskeeën Platform Leiden overlegd. Alle drie de moskeeën vinden dat de autoriteiten aan zet zijn. We gaan daarom niet net als de vorige keer 24-uurs beveiliging opzetten. Dat geldt voor alle drie moskeeën.”