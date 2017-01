ZVL wint topper in eredivisie waterpolo

Na een vliegende start wist de ploeg uit Leiden zelfs uit te lopen tot een 7-0 voorsprong. Uiteindelijk werd de wedstrijd met 11-7 gewonnen. ZVL neemt daarmee de koppositie over.

Reanne van Kleef sprak met ZVL-coach Tim van der Meer over de overtuigende overwnning op UZSC.

“Thuis spelen we altijd sterk, dus ik wist dat we van UZSC konden winnen”, zegt coach Tim van der Meer. “Maar ik had niet verwacht dat het op deze manier zou gaan. Vooral verdedigend waren we erg sterk.”

De koppositie in de competitie geeft een mooie uitgangspositie voor de play-offs. “Hoe hoger je nu eindigt, hoe zwakker de tegenstanders op papier zijn die straks krijgt. En als we als eerste de play-offs ingaan, hebben we tot het einde het thuisvoordeel”, aldus Van der Meer.

Komend weekeinde speelt ZVL in de halve finale van de beker weer tegen UZSC. Volgens Van der Meer wordt dit een hele andere wedstrijd. “We hebben nu een klein mentaal tikje uitgedeeld, maar dit zegt nog niet zoveel. Voor de beker moet je gewoon twee wedstrijden goed spelen. Anders lig je eruit. Beide teams zullen dan heel anders aan de start verschijnen.”

Periodestanden: 6-0, 1-2, 3-4, 1-1

Doelpuntenmakers ZVL: Iefke van Belkum (5), Marloes Cabout (3), Rozanne Voorvelt, Marianne de Groot, Malissa van Rijn.