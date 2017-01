Kentekenparkeren vandaag van start

Ook de bezoekerskraskaarten verdwijnen op termijn. Deze kunnen nog tot en met 31 maart worden gebruikt.

Wethouder Robert Strijk (Bereikbaarheid) vertelde vorige week aan Reanne van Kleef alles over het kentekenparkeren.

Bij de parkeerautomaten kunnen automobilisten hun kenteken invoeren en vanaf dat moment is er betaald. Een kaartje achter de ruit leggen is niet meer nodig. Ook is het mogelijk om mobiel te parkeren. Vergunninghouders kregen vanaf 1 januari al geen papieren vergunning meer. Zij betalen nu online.

Handhaving wordt op deze manier veel makkelijker, legt wethouder Robert Strijk van bereikbaarheid uit. “Onze scanauto die langsrijdt ziet daardoor meteen voor welke auto’s is betaald. Voor gebruikers zitten er ook allerlei voordelen aan. Anders moest je er elk kwartaal aan denken om de nieuwe vergunning voor de ruit te leggen. Dat werd nog wel eens vergeten. Ook tijdelijke auto’s kun je makkelijk digitaal aanmelden. En je kunt voor bezoekers per minuut betalen.”

Bezoekers worden nu dus ook digitaal aangemeld. Het voordeel hiervan is dat er niet meteen voor vier uur wordt betaald, zoals met de kraskaarten het geval was, maar per minuut. De tijd dat een bezoeker was aangemeld, wordt vervolgens van het tegoed afgehaald. Dit tegoed wordt van te voren ingekocht. Bezoekerskraskaarten kunnen nog tot en met 31 maart worden gebruikt. Overgebleven kaarten kunnen daarna worden omgeruild voor tegoed.

Op www.leiden.nl/kentekenparkeren is alles over het kentekenparkeren te vinden. De gemeente Leiden biedt ook hulp aan mensen die het zelf lastig vinden om alles digitaal te regelen. Daarvoor kan een afspraak worden gemaakt via de website of telefonisch via 14071.