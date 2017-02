Kwart Leiden bomen op nominatie gekapt te worden

Naast de aanvraag van de provincie heeft ook de GasUnie bij de gemeente Leiden een aanvraag ingediend voor het omhakken van nog eens 153 bomen. Dat is nodig voor de verplaatsing van leidingen in de polder. Ook in verband met de aanleg van de nieuwe provinciale weg tussen de A4 en de A44.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Laudy en GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn.

Mede namens de PvdA, de SP en de Partij voor de dieren vroeg GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn afgelopen raadsvergadering hoe de gemeente Leiden met de kapaanvragen om wil gaan. “Het kan niet zo zijn dat u zomaar, zonder nader onderzoek, een vergunning afgeeft voor de kap van al die bomen.”

Wethouder Laudy zegde toe de aanvragen zorgvuldig te zullen beoordelen, maar gaf ook direct aan dat de kans klein is dat er veel bomen gespaard zullen worden. “Ze moeten weg voor de aanleg van de RijnlandRoute. Tot de aanleg daarvan heeft uw raad al besloten en dit is een consequentie van dat besluit.”

Bij kap geldt een compensatieverplichting. Dat kan door de aanplant van nieuwe bomen of door het storten van een bedrag ter waarde van de gekapte bomen in het gemeentelijke bomenfonds. In dit geval worden de bomen in eerste instantie alleen financieel gecompenseerd. In de Oostvlietpolder zijn nauwelijks mogelijkheden voor herplant. De weg loopt langs een weidevogelgebied en daar passen geen bomen bij.

Wethouder Laudy beloofde wel een onderzoek naar herplant in andere delen van de stad, maar dat het daarbij gaat om de aanplant van duizenden bomen, lijkt weinig realistisch. Toch gaat Laudy zijn best doen: “Want u weet, elke gekapte boom is een gevallen vriend voor dit college,” zo klonk het eufemistisch.