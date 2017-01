Oordeel rechter: Naturalis verminkt tentoonstellingsgebouw

Verheijen in de ontwerper van het bestaande tentoonstellingsgebouw. Naturalis wil de exposities onderbrengen in een nieuw gebouw en de bestaande bouw gebruiken als depot. Verheijen wil dat niet en stelt dat daarmee zijn ontwerp wordt verminkt. De rechter in Den Haag heeft hem afgelopen week in een tussenvonnis in het gelijk gesteld.

Chris de Waard in gesprek met architect Fons Verheijen over zijn rechtszaak tegen Naturalis.

Naturalis wil in het bestaande gebouw tussenvloeren aanbrengen om het als opslagruimte te kunnen gebruiken voor die delen van de collectie die niet tentoongesteld worden. Verheijen is woedend over die plannen en begon daarom al begin 2015 een zaak tegen het museum wegens inbreuk op zijn auteursrecht. De rechter is dat dus met hem eens.

De zaak is nog niet afgedaan. Naturalis krijgt van de rechter tot eind februari de tijd om op het tussenvonnis te reageren, daarna mag ook Verheijen nog een keer zijn zaak bepleiten. Pas daarna doet de rechter definitief uitspraak. Als ook die in het nadeel van Naturalis uitvalt, heeft het museum een flink probleem. De verbouwing is namelijk al begonnen (link). “Dat risico hebben ze willens en wetens genomen,” zegt Verheijen daarover.