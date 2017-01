Politie zoekt getuigen van brandstichting Etta Palmstraat

Daar heeft in de nacht van zondag 22 januari op maandag 23 januari brand gewoed, waarvan het zeer waarschijnlijk is dat deze is aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen.

De politie komt graag in contact met mensen die in de nacht van zondag 22 januari 2017 op maandag 23 januari 2017 iets opvallends in de buurt van de Etta Palmstraat hebben gezien dat met de brand te maken kan hebben. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht om te bellen met de recherche in Leiden via 0900-8844 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Tenslotte kan ook worden gebeld met het Team Criminele Inlichtingen Eenheid op nummer 079-3458999.