Daders gewapende overval komen uit Leiden en Rijnsburg

Twee gewapende jongens overvielen zaterdagmiddag rond 13.30 uur het tankstation en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie hield al om 14.45 uur twee jongemannen aan in een woning in de Hofstraat in Rijnsburg.

De twee daders kwamen rond 13.30 uur het tankstation binnen en wisten onder bedreiging van een steekwapen een onbekend geldbedrag buit te maken. Zij sloegen vervolgens op een scooter op de vlucht. Zij reden richting het centrum van Rijnsburg.

Een oplettende getuige die via een Burgernetoproep over de voerval had gehoord, zag twee mannen die aan het opgegeven signalement voldeden een steeg in rennen. Op basis van de informatie van deze getuige konden de twee verdachten al snel worden opgepakt. Het gaat om twee mannen van 21 jaar uit Rijnsburg en Leiden. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.