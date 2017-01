Politie zoekt getuigen van brandstichting Olivier van Noortplantsoen

Zaterdagavond ontstond daar rond 22.15 uur brand bij een woning. Buurtbewoners zagen rook bij de voordeur van de woning en begonnen direct zelf te blussen met emmers water. Toen de brandweer arriveerde, nam die het blussen over.

De brand zorgde in de woning voor de nodige rookontwikkeling. Daardoor moest een 79-jarige vrouw door de brandweer uit het huis worden gehaald. Zij is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een huisdier is door de brandweer uit de rook gehaald.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die zaterdagavond omstreeks 22.15 uur iets opvallends in de buurt van het Olivier van Noortplantsoen hebben gezien dat met de brand te maken kan hebben. wie meer informatie heeft, kan bellen met de recherche in Leiden via 0900-8844 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.