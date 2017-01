Politie pakt verdachte op van schietincident in Leiden Noord

Die dag kreeg de politie rond 4.50 uur de melding dat er meerdere knallen gehoord waren in de Louise de Colignystraat.

Toegesnelde agenten troffen meerdere kogelgaten aan in een woning. Eén bewoner raakte toen lichtgewond en werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie startte direct een onderzoek naar het schietincident.

Rol

In het politieonderzoek kwam de 50-jarige Leidenaar in beeld. Hij werd donderdagochtend in zijn woning aangehouden. De recherche onderzoekt welke rol de man heeft gespeeld bij het schietincident.

De politie komt nog steeds graag in contact met mensen die meer informatie hebben over deze kwestie. Mensen met meer informatie kunnen contact opnemen met de recherche in Leiden.