Nieuw tv-programma over voetbal in Leiden

De eerste aflevering van ‘Leids voetbalkwartiertje’ staat online. Met dit nieuwe online voetbalprogramma geven Leidenamateurvoetbal en Sleutelstad aandacht aan alle aspecten van de Leidse voetbalwereld. Elke laatste donderdag van de maand verschijnt er een nieuwe aflevering.

In de eerste aflevering laat Randy Wolters, inmiddels voetballer bij eredivisieclub Go Ahead Eagles, zien dat hij Leiden nog niet vergeten is. De oude en nieuwe voorzitter van Meerburg worden op de proef gesteld en RCL-jeugdspeler Jip vertelt over zijn doelpunt dat bijna tot mooiste doelpunt van het jaar in heel Nederland werd gekozen.

Elke laatste donderdag van de maand komt er een nieuwe aflevering online. Voor het programma wordt hulp gevraagd aan voetballiefhebbers zelf. Bijzondere voetbalverhalen zoals het grootste voetbaltalent, de beste vrijwilliger, het oudste lid, een supersupporter of iemand met een fantastische ervaring kunnen worden aangemeld. Elke maand kiest de redactie het meest indrukwekkende verhaal uit en krijgt deze persoon een mooi plekje in de uitzending.

Ook leuke Leidse voetbalfilmpjes kunnen worden ingestuurd. Van mooie doelpunten tot overwinningsdansjes en kleedkamerrituelen, alles is welkom. Inzendingen kunnen naar redactie@leidenamateurvoetbal.nl of sport071@sleutelstad.nl.