Nieuwe Leidse megabios gaat voor optimale filmbeleving

Daarvan is directeur Govert de Kok overtuigd.

De Kok: “Ik weet best dat we met de bestaande bioscopen Trianon en Lido nu niet alle doelgroepen goed bedienen. daar draai ik helemaal niet omheen. Maar Atmos of laserprojectie kan om technische redenen nou eenmaal niet in de bestaande zalen worden gebouwd. Maar daarom doen we dit juist!”

Atmos en laserprojectie

De nieuwe bioscoop krijgt acht zalen. De twee grootste, respectievelijk zo’n 400 en 250 zitplaatsen, krijgen vrijwel zeker Dolby Atmos in combinatie met laserprojectie. Dat is vaak beter dan Imax, omdat het in de hele zaal optimaal tot zijn recht komt, terwijl dat bij Imax lang niet altijd het geval is. De kleinere zalen worden ook voorzien van de nieuwste beeld- en geluidstechniek voor een optimale beleving, maar bijvoorbeeld laserprojectie heeft in een kleine zaal geen zin. Daar is het beeld toch al zeer scherp. Govert de Kok: “Het gaat uiteindelijk allemaal om de beleving die je er hebt. Als het beeld alleen meetbaar beter is, terwijl het menselijk oog het niet kan waarnemen, dan schiet je je doel ook voorbij.”

Bij die beleving zijn naast beeld en geluid nog twee zaken van groot belang. Met allebei wordt rekening gehouden. “Er komt echt enorm veel meer beenruimte dan in onze bestaande zalen,”gaat De Kok verder: “Dit theater gaan we bouwen om een groep mensen heen die we nu niet goed bedienen.”

Meer beenruimte en goede zichtlijnen

Naast meer beenruimte houden de exploitanten ook optimaal rekening met de zichtlijnen. De Kok: “Door de tribunes mooi hoog te bouwen, kijk je nooit meer tegen het hoofd aan van degene die voor je zit. Bijkomend voordeel van hoge tribunes is dat het doek lager kan hangen. En hoe lager het doek hangt, hoe breder het kan zijn. We gaan in alle zalen voor een zo groot mogelijk doek. De kleinste zaal in De Geus krijgt 90 zitplaatsen en een doek dat groter is dan in Lido 2 dat 180 stoelen telt.”

Ook qua uiterlijk en inrichting wordt De Geus anders dan andere grote bioscopen. “We zitten niet gevangen in een formule. Daarom zijn we veel flexibeler om opmerkelijke dingen uit te proberen. Je ziet het al aan de transparante plint die we maken in het gebouw,” legt Govert de Kok uit. “Dat is compleet anders dan de dichte dozen die ketens doorgaans bouwen. Op zich logisch want dan kan je zalen tegen de buitenwanden bouwen, maar zo’n gebouw verliest elke verbinding met de omgeving. Wij draaien het juist om. De zalen aan de binnenkant.”

Dat daarboven ook nog een woontoren kan komen is te danken aan het ontwerp van Oever en Zaaijer Architecten. Geen sinecure, want eronder zitten bioscoopzalen met een enorme overspanning. “Daar wil je geen palen in hebben.”

Alleen de grootste zaal, Zaal 1, grenst aan een buitenmuur. Dat is aan de zijde van Leiden Centraal. wie over enkele jaren het station uitloopt, ziet als eerste de nieuwe Jumbo supermarkt die daar op de begane grond wordt gesitueerd. De blinde muur erboven wordt waarschijnlijk voorzien van een groot scherm om dat te camoufleren.

Dubbelfunctie voor filmzalen

De bioscoopzalen van De Geus krijgen een dubbelfunctie. Doordeweeks overdag is een deel van de zalen beschikbaar voor congressen. Dat zijn de rustige tijden voor de bioscoop die het juist moet hebben van de avonden en de weekeindes wanneer er minder vraag is naar congresruimte.

Een film kijken in De Geus moet ook echt een avondje uit worden. Hoewel het gaat om een megabios met deels grote zalen is De Kok ervan overtuigd dat ze een gastvrije en warme uitstraling zullen kunnen creëren. “Dat moet ook. Onze grootste concurrent is straks de huiskamer met alle nieuwe technische ontwikkelingen op het gebied van televisiekijken thuis. We moeten dus een echt goed alternatief bieden. Met goede horeca. Niet alleen snacks, maar ook echt goed eten.

Openbare daktuin

Die horeca gaat De Geus deels zelf doen, maar een extern restaurant komt er sowieso. Op het dak van de bios. Daar komt een La Place, Op die manier wordt tegemoet gekomen aan een wens van de gemeente. Een mooi groen dak dat openbaar toegankelijk is. “We gaan het dak op die manier activeren,” zegt Giel van Wijk van projectontwikkelaar Sustay die het complex gaat bouwen: “Een groene stadstuin op hoogte”. Die hoogte wordt waarschijnlijk 12,5 meter, maar er wordt nog aan de plannen geschaafd en als het aan De Kok ligt komt er nog een metertje bij. Immers, hoe hoger de zalen kunnen worden, hoe groter de filmdoeken kunnen zijn.

Ook wethouder Laudy is lovend over het ontwerp. “Er is anderhalf jaar gewerkt aan de plannen voor deze locatie. Uiteindelijk bleven er drie goede plannen over, waarvan deze dus heeft gewonnen. Op uitstraling, op het bouwprogramma, bijvoorbeeld het aantal woningen, en, ook niet onbelangrijk, op prijs.”

Govert de Kok spreekt van een enorme stap om zoiets te kunnen doen: “Ik had dit een jaar geleden niet durven dromen. We keken wel in deze omgeving en hebben met Giel van Wijk van Sustay, hij is ook Leidenaar, eerst naar De Lorentz gekeken waarvan de bouw nu is begonnen. Maar het paste daar gewoon niet. Toen kwam deze optie in beeld en waren we ineens in de race voor deze hele ontwikkeling.”

Bestaande bioscopen

Nu het complete arsenaal aan bioscoopzalen in handen komt van één exploitant, kan het aanbod ook goed op elkaar worden afgestemd. Trianon blijft in het centrum het paradepaardje voor Bioscopen Leiden. “Maar Lido zal zijn functie als dé commerciële bioscoop van Leiden verliezen,” realiseert de Kok zich. “Maar geeft ook lucht en ruimte voor nieuwe concepten. Een servicebioscoop is leuk om over na te denken, een kidscinema ook. Of vintage programmeren. We kunnen terug in meer dan honderd jaar filmgeschiedenis. In Amerika zie je dat soort bioscopen ook ontstaan.” Tenslotte ziet De Kok ook wel wat in veel meer thematisch programmeren in de zalen van Lido. “Als je Leiden als filmstad echt op de kaart wilt zetten heb je een uniek aanbod nodig dat nergens anders is.”

Ook komt er bij Lido meer ruimte voor horeca. De bussen verdwijnen over enkele jaren uit de Steenstraat waarna het plein van de Beestenmarkt wordt doorgetrokken tot de gevelwand.

Kijkhuis aan de Lammermarkt

Gelijk met de ontwikkelingen in het stationsgebied, lopen ook de plannen voor een nieuw Kijkhuis gewoon door. Aan de Lammermarkt opent media 2019 het nieuwe Kijkhuis met vijf zalen. Dat komt in plaats van het huidige Kijkhuis aan de Vrouwenkerksteeg. “Want ook aan de arthouse-kant schieten we tekort,” verklaart De Kok ook die uitbreiding waarvan de voorbereidingen overigens ook al geruime bezig zijn.

Op de vraag of het allemaal niet wat veel tegelijk is, antwoord De Kok ontkennend. “We hebben een goed team,”ik kan me hier voorlopig op focussen. Het biedt juist ook veel voordelen. We leren de de Geus nu zoveel dingen die we ook in het nieuwe Kijkhuis kunnen toepassen.” De bouw van dat nieuwe Kijkhuis kan overigens pas medio volgend jaar van start gaan. Pas in april 2018 wordt de grond geleverd. Tot die tijd is de beschikbare ruimte hard nodig als werkterrein voor de Lakenhal die werkt aan de uitbreiding van het museum.

De eerste impressie van het Kijkhuis aan de Lammermarkt. Hoe het gebouw er definitief uit gaat zien wordt later dit jaar duidelijk als het definitief ontwerp klaar is. “Maar we willen graag een beeldbepalend gebouw neerzetten,” blijkt De Kok daar op vooruit.

In het dagelijkse nieuwsprogramma Nieuws071 van Sleutelstad FM sprak Reanne van Kleef met bioscoopexploitant Govert de Kok, wethouder Paul Laudy, projectontwikkelaar Giel van Wijk en directeur Alexander Mouret van het Leiden International Film Festival.