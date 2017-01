Rrrollend Leiden wil in zomer naar Museum Volkenkunde

Eerder werd al bekend dat de editie in mei in het nieuwe Energiepark zal plaatsvinden. Voor de tweede editie in augustus wordt nu naar het terrein voor Museum Volkenkunde gekeken.

"Daar hebben we volgende week een gesprek over met het museum”, zegt organisator Trudy Kwik over de beoogde locatie. “Je kunt een leuke combinatie maken met de expositie die dan in Volkenkunde staat."

Reanne van Kleef sprak met organisator Trudy Kwik van Kwik Events over d enieuwe locaties voor Rrrollend Leiden.

Het gedwongen vertrek van het Pieterkerkplein heeft volgens Kwik ook zo zijn voordelen. “Na zes jaar gaan we nu verhuizen. Mooi om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Het is niet de bedoeling dat we het Pieterskerkplein gaan nabootsen. We zitten hier aan het water en bij de oude gebouwen van het energiebedrijf. ook hebben we er een stuk gras bij en een groot stuk parkeerterrein waar we ook wat andere activiteiten kunnen doen. We gaan daar weer een nieuw eigentijds festival neerzetten. Het is misschien even wennen, maar wij zien er heel erg naar uit.”

Andere foodfestivals

Leiden kent inmiddels meerdere foodfestivals. Cirque du Manger gaat dit jaar niet door. Vorig jaar werd het festival door het slechte weer eerder afgebroken en dat is de organisatie niet goed bevallen. Het barbecuefestival Grill kent dit jaar wel een nieuwe editie. Dat gaat op 5 mei van start in het Rembrandtpark. Leiden Culinair staat dit jaar op de Kaasmarkt ingepland.