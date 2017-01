Duurzame verlichting Zijlpoort ontstoken

Ook is er een projectie op de weg te zien die aan de oude functie van de poort doet denken. De volgende monumenten die worden uitgelicht zijn het Academiegebouw en de Oude Sterrewacht.

Aan de binnenkant van de poort is het licht vervangen door zes LED grondspots. De architectuur van de poort komt daardoor nog beter tot zijn recht. Wie onder de poort door gaat ziet een groot hek geprojecteerd. De verlichting gaat tegelijk met de openbare verlichting aan. Van zondag tot en met donderdag gaat het om 0.00 uur uit en op vrijdag en zaterdag om 01.00 uur. De zes grondspots in de poort blijven wel de hele nacht branden.

Reanne van Kleef sprak met Wethouder Paul Laudy (Openbare Ruimte) en beleidsmedewerker Peter van Oosterhout van Gemeente Leiden over de nieuwe verlichting van de Zijlpoort.

“De duurzame LED verlichting heeft als voordeel dat er veel minder onderhoud nodig is”, zegt beleidsmedewerker Peter van Oosterhout van de Gemeente Leiden. “Het is daardoor ook goedkoper.” De grondspots in de poort zijn ook een primeur voor Leiden. “Je ziet nu echt schaduwwerking in de poort.”

Volgens wethouder Laudy van Openbare Ruimte vervult het uitlichten van monumenten een belangrijke functie in de stad. “Uit onderzoek is gebleken dat het een groter gevoel van veiligheid geeft onder onze bewoners. Maar onze economie in Leiden draait ook voor een zeer belangrijk deel op de prachtige historiche binnenstad. Het is een unique selling point in Nederland. Daar zijn de monumenten onderdeel van. Als je die goed uitlicht trekt dat bezoekers. Het kan daarmee bijdragen aan Leiden als toeristische trekpleister en daar worden we allemaal beter van.”

Het Academiegebouw en de Oude Sterrewacht zijn de volgende monumenten die worden uitgelicht. “Het hele illuminatieplan kent een lange horizon”, zegt wethouder Laudy. “Het is meer dan een paar monumenten uitlichten. We hebben nu budget voor deze twee gebouwen. Ik hoop dat er in de toekomst weer meer middelen vrijkomen als iedereen ziet hoe mooi het wordt, zodat we nog wat andere monumenten in de stad mee kunnen pikken.”

