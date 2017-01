Proef met ruimere openingstijden McDonald’s Rooseveltstraat

Dat heeft burgemeester Lenferink besloten die daarmee tegemoet komt aan een verzoek van eigenaar Walther Jacobs. Lenferink noemt de proef interessant voor de gemeente om te kijken welke invloed de verruiming heeft op de omgeving. Er zijn nu geen klachten over de vestiging en die worden ook niet verwacht. Als na twee jaar blijkt dat de proef is geslaagd, worden er ogelijk meer ontheffingen verleend voor horecabedrijven langs regionale wegen in Leiden.

Jacobs drong al bij de opening van het restaurant in oktober 2015 aan op zo’n verruiming. Omdat het restaurant buiten de singels is gevestigd, moet het om middernacht dicht. “We zouden graag tot 2.00 of 3.00 uur openblijven,” zei Jacobs toen tegen wethouder Paul Laudy die de nieuwe zaak destijds opende.

Dat de gemeente volmondig ja zegt tegen zijn verzoek heeft Jacobs uiteindelijk toch nog een beetje overvallen. “We zijn er heel blij mee, maar ik had het graag een paar maanden eerder geweten,” lacht hij. “Tot 4.00 uur open kunnen we niet zomaar, daarvoor moeten we zeker tien extra mensen aannemen en opleiden en dat kost toch wat tijd.” Het restaurant blijft dit weekeinde wel alvast een uurtje langer open, tot 1.00 uur. De komende weken wil Jacobs naar een later sluitingsuur toegroeien, voor in de weekeindes.

Het McDonald’s restaurant van Jacobs aan de Beestenmarkt is vanaf vandaag wegens verbouwing gesloten. Er komt een nieuwe keuken. De tweede vestiging in het centrum, aan de Donkersteeg, neemt zolang de ruimere openingstijden van de Beestenmarkt over. Dat betekent onder meer dat dat restaurant komende weekeinde dag en nacht open blijft.