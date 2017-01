Cannabis medicijn van de toekomst?

Het onderzoeksteam, samengesteld is uit biologen en scheikundigen, is op zoek naar een stof die de pijnstillende werking van cannabis heeft, maar niet de bijwerking ‘high worden’ kent.

Er zijn recent drie moleculen gevonden in Cannabis die wel de pijnstillende werking hebben, maar geen bijwerkingen zoals een verslaving of ‘high worden’. Van der Stelt vertelde ons dat het nog best lastig is om zo’n molecuul goed aan te passen, zodat het bruikbaar is voor onderzoek naar medicijnen.

"Er kan van alles fout gaan; het lichaam is zeer complex en je weet niet zeker hoe het gaat reageren. We zitten nu in een fase waarin we nog echt aan het experimenteren zijn." Uiteindelijk hoopt het onderzoeksteam chemische hulpmiddelen voor de geneeskunde te ontdekken en door de uitvinding van deze drie moleculen meer duidelijkheid te scheppen.

Meer weten over synthetische wiet? Luister dan het fragment terug.